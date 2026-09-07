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Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

mercredi 23 septembre 2026 · Espace la Fare Alais · Saint-Martin-de-Valgalgues

Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Espace la Fare Alais
Adresse
102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard
Tarif
16 €

Repas solidaire du CREC Mercredi 23 septembre, 12h30 Espace la Fare Alais Gard

16 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T12:30:00+02:00 – 2026-09-23T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T12:30:00+02:00 – 2026-09-23T14:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 17 72 73 »}]
Organisé par l’association CREC pour financer des actions sociales, humanitaires, culturelles et des animations diverses. Repas Solidarité

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