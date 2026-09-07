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Soirée solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

samedi 26 septembre 2026 · Espace la Fare Alais · Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Espace la Fare Alais
Adresse
102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard

Soirée solidaire du CREC Samedi 26 septembre, 19h00 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 17 72 73 »}]
Un moment de partage et de convivialité pour soutenir une cause et faire la différence ensemble. Soirée Danse

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