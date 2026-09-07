Soirée solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Soirée solidaire du CREC Samedi 26 septembre, 19h00 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 17 72 73 »}]

Un moment de partage et de convivialité pour soutenir une cause et faire la différence ensemble. Soirée Danse