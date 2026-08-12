Repas spectacle dansant avec Poline de Peretti Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Repas spectacle dansant avec Poline de Peretti

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée conviviale et festive avec des animations !

Repas Spectacle avec Poline de Peretti en concert pour le lancement de l’Asso ADR12. Les amateurs de belles chansons Françaises et d’interprétations poétiques ont rdv avec cette extraordinaire artiste pour une représentation exceptionnelle, promettant un voyage musical intense au cœur des plus grands textes du patrimoine francophone. Comédienne, autrice et interprète accomplie, Poline vous accompagnera tout au long de cette soirée festive, de l’apéritif jusqu’au bout de la nuit

Pour le lancement de l’ASSOCIATION ADR12 (Association pour le Développement Rural de l’Aveyron) dont le siège social sera à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.

Les amateurs de belle chanson française et d’interprétations poétiques ont rendez-vous à Villefranche-de-Rouergue. L’artiste Poline de Peretti y posera ses valises pour une représentation exceptionnelle, promettant un voyage musical intense au cœur des plus grands textes du patrimoine francophone.

Comédienne, autrice et interprète accomplie, Poline de Peretti s’est taillé une place privilégiée dans le paysage musical contemporain. Formée au théâtre et au chant, elle déploie sur scène une présence singulière où la puissance vocale s’allie à une interprétation théâtralisée et incarnée.

Révélée au grand public lors de ses passages remarqués à la télévision — notamment comme fidèle habituée des émissions phares de Pascal Sevran (La Chance aux chansons, Chanter la vie) et lors d’apparitions sur TF1, France 2, France 3 ou Canal+ —, l’artiste s’est imposée par sa maîtrise du récital et son respect du verbe. Ces expériences sur les plateaux nationaux ont ancré son statut d’ambassadrice d’une chanson française noble, vivante et populaire.

Accompagnée d’arrangements épurés mettant à l’honneur l’acoustique et la pureté des mots, elle transforme chaque morceau en une histoire vivante partagée avec le public.

Le chant est pour moi un prolongement du théâtre chaque chanson est une pièce en miniature où le texte doit vibrer d’abord . Poline de Peretti

Au programme

Chansons en direct pour l’apéritif

Repas convivial à partager dans une ambiance chaleureuse

Spectacle en direct avec un répertoire varié de chansons françaises

Soirée dansante pour prolonger la fête et danser toute la soirée !

Réservation sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/association-pour-le-developpement-de-la-ruralite-du-tarn-adr81/evenements/repas-spectacle-dansant 30 .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 50 70 17 adr.tarn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and festive evening with entertainment!

L’événement Repas spectacle dansant avec Poline de Peretti Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)