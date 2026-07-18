Repas / Théâtre Le Fanfaron West Coast Café Noves

Informations pratiques

Noves

Repas / Théâtre Le Fanfaron

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30. West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Clau propose une soirée Repas / Théâtre Le Fanfaron

On ne change pas une formule qui plaît la Clau propose une soirée repas /théâtre dans le cadre champêtre du West Coast Café devenu familier .



•Le Fanfaron , d’après Flaminio Scala (1552 1624)



Écrit et mis en scène par Carlo Boso.



Interprété par les jeunes comédiens de l’Ecole Supérieure Internationale d’Art Dramatique de Versailles





•Une histoire pleine de rebondissements



A Constantinople, le jeune Flavio a été fait prisonnier par les émissaires d’Ali Pacha.



Flaminia, désespérée, s’enferme dans sa maison pour pleurer la perte de son frère.



Le Capitaine Spaventa lui promet de le libérer.



La jeune aubergiste Diamantine, qui est amoureuse de Spaventa, se déguise en Arlequin pour l’accompagner en Turquie.



Yukai, le fils d’Ali Pacha, tombe amoureux de Flaminia.



Flavio s’enfuit de Constantinople déguisé en Turc accompagné par Aïcha, la sœur de Yukai, déguisée en mousse….





C’est dans un tourbillon de coups de théâtre, chants, danses, pantomimes, combats et lazzi à n’en plus finir que les jeunes artistes de l’ESIAD de Versailles mènent tambour battant cette nouvelle création de Commedia dell’Arte.







Le Fanfaron est un spectacle haut en couleurs, pour le plus grand plaisir de tous les publics, de tous âges et de tous horizons ! .

West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 94 19 13 la.clau@laposte.net

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English :

La Clau is hosting a dinner-and-a-show event: *Le Fanfaron*

L’événement Repas / Théâtre Le Fanfaron Noves a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence