West Coast Café Soirée karaoké West Coast Café Noves
samedi 18 juillet 2026 · West Coast Café · Noves
Informations pratiques
Noves
West Coast Café Soirée karaoké
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h30. West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée karaoké au West Coast Café.
Soirée karaoké au West Coast Café.
Chante, amuse-toi, brille sous les projecteurs et partage un moment convivial entre amis. Que tu sois une star de la scène ou simplement là pour t’éclater, le micro t’attend !
Ambiance garantie, bonne humeur assurée .
West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Karaoke night at the West Coast Café.
L’événement West Coast Café Soirée karaoké Noves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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