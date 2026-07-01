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West Coast Café Soirée karaoké West Coast Café Noves

samedi 18 juillet 2026 · West Coast Café · Noves

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
West Coast Café
Adresse
5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Noves

West Coast Café Soirée karaoké

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h30. West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée karaoké au West Coast Café.
Soirée karaoké au West Coast Café.
Chante, amuse-toi, brille sous les projecteurs et partage un moment convivial entre amis. Que tu sois une star de la scène ou simplement là pour t’éclater, le micro t’attend !
Ambiance garantie, bonne humeur assurée   .

West Coast Café 5170 Route de Saint-Rémy de Provence cd 30 Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Karaoke night at the West Coast Café.

L’événement West Coast Café Soirée karaoké Noves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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