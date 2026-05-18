Reper’âge V.V.A Centre Éric-Tabarly Cusset
Reper’âge V.V.A Centre Éric-Tabarly Cusset vendredi 5 juin 2026.
Cusset
Reper’âge V.V.A
Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
REPER’ÂGE VVA Bien vieillir, ça se prépare
Évaluez vos fragilités et bénéficiez de conseils individualisés pour préserver au mieux vos capacités. Entretien gratuit sur rendez-vous uniquement réalisé par une infirmière référente près de chez vous.
.
Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 18 71 81 cptsvva@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
REPER?ÂGE VVA Preparing to age well
Assess your frailties and benefit from individualized advice to preserve your capacities as best you can. Free consultation by appointment only, with a nurse near you.
L’événement Reper’âge V.V.A Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • Mister T and the Alan Twins La Cervoiserie Cusset 23 mai 2026
- Clôture de saison • Cie ARCOSM Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset L’Atelier d’Alyssa Cusset 26 mai 2026
- Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset Square René-Bardet Cusset 27 mai 2026