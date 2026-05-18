Reper’âge V.V.A Centre Éric-Tabarly Cusset

Cusset

Reper’âge V.V.A

Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

REPER’ÂGE VVA Bien vieillir, ça se prépare

Évaluez vos fragilités et bénéficiez de conseils individualisés pour préserver au mieux vos capacités. Entretien gratuit sur rendez-vous uniquement réalisé par une infirmière référente près de chez vous.

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Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 18 71 81 cptsvva@outlook.fr

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English :

REPER?ÂGE VVA Preparing to age well

Assess your frailties and benefit from individualized advice to preserve your capacities as best you can. Free consultation by appointment only, with a nurse near you.

L’événement Reper’âge V.V.A Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations