Informations pratiques

Troyes

Répétition publique #2 Just Classik Festival

Conservatoire Marcel Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un moment privilégié pour voir les musiciens avant leur performance finale, offrant au public un aperçu intime du processus créatif. Un événement rare à ne pas manquer!



> Guillaume Connesson

Timouk, l’Enfant aux deux royaumes .

Conservatoire Marcel Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Répétition publique #2 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne