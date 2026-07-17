Répétition publique de l’Harmonie de Loches, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière

samedi 19 septembre 2026 · École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret · La Ferrière

Informations pratiques

Répétition publique de l’Harmonie de Loches Samedi 19 septembre, 16h00 École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Répétition publique de l’Harmonie de Loches, Loches En’Harmonie.

École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret 2, rue de Tours 37600 Loches La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Répétition publique de l’Harmonie de Loches, Loches En’Harmonie.

©Ville de Loches – Service du Patrimoine