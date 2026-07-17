Visites commentées de l’École de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière

samedi 19 septembre 2026 · École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret · La Ferrière

Informations pratiques

Visites commentées de l’École de Musique 19 et 20 septembre École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée : histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès).

École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret 2, rue de Tours 37600 Loches La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Visite commentée : histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès)

Service du Patrimoine – Ville de Loches