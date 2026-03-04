Répétition Publique du Bagad de Nantes, Amicale Laïque des Marsauderies, Nantes
Répétition Publique du Bagad de Nantes, Amicale Laïque des Marsauderies, Nantes dimanche 8 mars 2026.
Répétition Publique du Bagad de Nantes Dimanche 8 mars, 14h00 Amicale Laïque des Marsauderies Loire-Atlantique
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00
Le Bagad de Nantes vous ouvre ses portes pour une répétition publique à l’approche du concours des bagadoù de 2e catégorie.
Rendez-vous le 8 mars 2026 à 14h à l’Amicale Laïque des Marsauderies, rue de Koufra à Nantes.
Venez partager ce moment avec nous.
Amicale Laïque des Marsauderies Rue de Koufra, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Répétition publique Bagad nantes Nantes
© Evelyne Liot, Pierre Guezingar