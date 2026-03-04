Répétition Publique du Bagad de Nantes, Amicale Laïque des Marsauderies, Nantes

Répétition Publique du Bagad de Nantes Dimanche 8 mars, 14h00 Amicale Laïque des Marsauderies Loire-Atlantique

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le Bagad de Nantes vous ouvre ses portes pour une répétition publique à l’approche du concours des bagadoù de 2e catégorie.

Rendez-vous le 8 mars 2026 à 14h à l’Amicale Laïque des Marsauderies, rue de Koufra à Nantes.

Venez partager ce moment avec nous.

Amicale Laïque des Marsauderies Rue de Koufra, 44300 Nantes

© Evelyne Liot, Pierre Guezingar