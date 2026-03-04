Répétition Publique du Bagad de Nantes, Amicale Laïque des Marsauderies, Nantes

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Le Bagad de Nantes vous ouvre ses portes pour une répétition publique à l’approche du concours des bagadoù de 2e catégorie.

Rendez-vous le 8 mars 2026 à 14h à l’Amicale Laïque des Marsauderies, rue de Koufra à Nantes.

Venez partager ce moment avec nous.

Amicale Laïque des Marsauderies Rue de Koufra, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
© Evelyne Liot, Pierre Guezingar