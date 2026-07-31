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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Bâtiment de la médiathèque Sainte-Anne-d’Auray

samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment de la médiathèque · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Bâtiment de la médiathèque
Adresse
11 rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise

Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez écouter les voix des chœurs de la Maîtrise composée d’élèves du primaire, collège et lycée.   .

Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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