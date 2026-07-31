Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Bâtiment de la médiathèque Sainte-Anne-d’Auray

samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment de la médiathèque · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise

Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez écouter les voix des chœurs de la Maîtrise composée d’élèves du primaire, collège et lycée. .

Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon