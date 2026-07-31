Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Bâtiment de la médiathèque Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment de la médiathèque · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise
Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez écouter les voix des chœurs de la Maîtrise composée d’élèves du primaire, collège et lycée. .
Bâtiment de la médiathèque 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Répétitions publiques des choeurs de la Maîtrise Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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