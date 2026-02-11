Répons de Ténèbres de Victoria et Chépélov Cité de la Voix Vézelay

Répons de Ténèbres de Victoria et Chépélov

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

SORTIE DE RÉSIDENCE

En 1585, Tomás Luis de Victoria compose ses Tenebrae Responsories, méditation sur le temps pascal et plongée dans les ténèbres de l’âme humaine.

Quatre siècles plus tard, Pierre Chépélov répond à cet héritage spirituel avec douze Répons de Ténèbres, commande de La Nef, qui offrent aux textes anciens une résonance contemporaine, à la fois lumineuse et habitée.

Direction Quentin Centre-Malinas

Composition Pierre Chépélov

Concert précédé d’une conférence à 19h. Concert à 20h30 .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

