REPORT Concert Mélodies d’Été, Centre culturel Athanor, Guérande

Informations pratiques

REPORT Concert Mélodies d’Été Vendredi 3 juillet, 19h30 Centre culturel Athanor Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

REPORT DU CONCERT PREVU INITALEMENT LE 26 JUIN AU VENDREDI 3 JUILLET A 19H30 ! Seuls l’orchestre d’harmonie et l’ensemble violoncelle se produiront lors de ce report.

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La fin d’année s’annonce festive avec ce dernier concert qui réunit élèves adultes et enfants, violoncelles, instruments à vent et percussions ! Le programme sera tout aussi varié : de la musique classique aux musiques de film, en passant par quelques morceaux de jazz et quelques improvisations. Venez fêter le début de l’été avec nous !

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-melodies-d-te »}]

L’orchestre d’Harmonie 1 et l’ensemble Violoncelles se réunissent pour ce dernier concert de l’année ! Musique Concert

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