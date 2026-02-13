Visite famille La Porte Saint-Michel dans tous les sens ! Guérande lundi 6 juillet 2026.

Guérande

Visite famille La Porte Saint-Michel dans tous les sens !

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:15:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Utilisez vos 5 sens pour découvrir le monument emblématique de la cité médiévale en famille !

Visite conseillée à partir de 5 ans.

Déconseillée pour les personnes ayant des difficultés dans les escaliers.

Inclus dans le billet d’entrée à la Porte Saint-Michel-Château-Musée de Guérande. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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L’événement Visite famille La Porte Saint-Michel dans tous les sens ! Guérande a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44