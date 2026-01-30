Report du concert Julien Lieb Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Report du concert Julien Lieb

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29 21:45:00

Date(s) :

2026-10-29

Pour des raisons de planning liées aux répétitions, tournages et primes à venir dans le cadre de la participation de Julien Lieb à Danse avec les Stars , son concert est reporté en octobre au lieu d’avril.

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 guichetunique@mairie-sp3c.fr

For scheduling reasons linked to rehearsals, filming and upcoming bonuses as part of Julien Lieb’s participation in Danse avec les Stars , his concert has been postponed from April to October.

