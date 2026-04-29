Reporters et reportrices des journaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS
Reporters et reportrices des journaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 3 juin 2026.
Le quartier de la presse et de ses grands quotidiens s’étend historiquement jusqu’aux faubourgs du 10e arrondissement où Le Petit Parisien, plus grand journal de la IIIe
République, avait son siège, situé au numéro 18 de la rue d’Enghien.
Patrick Eveno, spécialiste de l’histoire des médias, vous invite à
replonger dans ce passé journalistique bouillonnant, des années 1900 aux
années 1930, et à découvrir le destin des reporters et reportrices du
10e qui avaient la charge de couvrir l’actualité française et les grands sujets internationaux de l’époque.
Patrick Eveno est professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. ll a également
enseigné dans les écoles de journalisme et présidé l’Observatoire de la
déontologie de l’information de 2013 à 2020. Il est l’auteur de
nombreuses publications sur la presse, dont Histoire du journal Le Monde, 1944-2004 (Albin Michel, 2004) et Histoire de la presse française, de Théophraste Renaudot à la révolution numérique (Flammarion, 2012). Son dernier ouvrage en date est paru sous le titre 150 unes de presse qui ont marqué l’histoire (Larousse, 2025).
Cette rencontre gratuite est organisée dans le cadre du cycle DIXIT, le canal des savoirs, créé par la Mairie du 10e en collaboration avec l’association Histoire & Vies du 10e.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cet événement est organisé dans le cadre du cycle « DIXIT, le canal des savoirs » dédié à l’histoire et aux arts dans leur ensemble.
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://x.com/mairie10paris
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