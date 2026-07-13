Reprenons, du métathéâtre au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 17 mars 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Quinze ans après Il est trop tôt pour prendre des décisions définitives,
premier spectacle de la compagnie avec l’acteur Arthur Igual, Adrien Béal
propose de reprendre ce projet, dont il n’existe aucune archive. Il ne
s’agit pas de reconstituer, mais de traverser à nouveau. Le public est
convié à cette tentative : un laboratoire partagé, où le théâtre se
fabrique à vue.
Nourri d’inspirations philosophiques – dont La Reprise
de Kierkegaard – le spectacle fait de cette « seconde fois » un point
de départ. Quelque chose advient, ici et maintenant, en direct. Et pour
boucler la boucle, les artistes suivent le conseil du penseur danois :
préférer la farce au tragique.
Distribution
Création collective Adrien Béal et Arthur Igual
Mise en scène Adrien Béal
Conseil dramaturgique en cours
Jeu Arthur Igual
Scénographie en cours
Costumes en cours
Lumières en cours
Régies générale, son et plateau Martin Massier
Production et développement Fanny Paulhan
Chargé de production Pierre Moinet
Relations presse Agence Plan Bey
Répétition : nom féminin qui, au théâtre, convoque deux sens : la préparation d’un moment à venir et la reprise, soir après soir, d’un même spectacle, d’une suite d’actions, d’interactions et d’émotions. Adrien Béal s’engouffre dans l’interstice de ces définitions et nous invite à une expérience captivante avec Reprenons.
Du mercredi 17 mars 2027 au samedi 27 mars 2027 :
dimanche
de 17h00 à 18h10
samedi
de 20h00 à 21h10
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h40
payant
de 5€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-17T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-27T22:10:00+01:00
Date(s) : 2027-03-17T20:30:00+02:00_2027-03-17T21:40:00+02:00;2027-03-18T20:30:00+02:00_2027-03-18T21:40:00+02:00;2027-03-19T20:30:00+02:00_2027-03-19T21:40:00+02:00;2027-03-20T20:00:00+02:00_2027-03-20T21:10:00+02:00;2027-03-21T17:00:00+02:00_2027-03-21T18:10:00+02:00;2027-03-23T20:30:00+02:00_2027-03-23T21:40:00+02:00;2027-03-24T20:30:00+02:00_2027-03-24T21:40:00+02:00;2027-03-25T20:30:00+02:00_2027-03-25T21:40:00+02:00;2027-03-26T20:30:00+02:00_2027-03-26T21:40:00+02:00;2027-03-27T20:00:00+02:00_2027-03-27T21:10:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/reprenons/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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