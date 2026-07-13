Reprenons, du métathéâtre au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Quinze ans après Il est trop tôt pour prendre des décisions définitives,

premier spectacle de la compagnie avec l’acteur Arthur Igual, Adrien Béal

propose de reprendre ce projet, dont il n’existe aucune archive. Il ne

s’agit pas de reconstituer, mais de traverser à nouveau. Le public est

convié à cette tentative : un laboratoire partagé, où le théâtre se

fabrique à vue.

Nourri d’inspirations philosophiques – dont La Reprise

de Kierkegaard – le spectacle fait de cette « seconde fois » un point

de départ. Quelque chose advient, ici et maintenant, en direct. Et pour

boucler la boucle, les artistes suivent le conseil du penseur danois :

préférer la farce au tragique.

Distribution

Création collective Adrien Béal et Arthur Igual

Mise en scène Adrien Béal

Conseil dramaturgique en cours

Jeu Arthur Igual

Scénographie en cours

Costumes en cours

Lumières en cours

Régies générale, son et plateau Martin Massier

Production et développement Fanny Paulhan

Chargé de production Pierre Moinet

Relations presse Agence Plan Bey

Répétition : nom féminin qui, au théâtre, convoque deux sens : la préparation d’un moment à venir et la reprise, soir après soir, d’un même spectacle, d’une suite d’actions, d’interactions et d’émotions. Adrien Béal s’engouffre dans l’interstice de ces définitions et nous invite à une expérience captivante avec Reprenons.

Du mercredi 17 mars 2027 au samedi 27 mars 2027 :

dimanche

de 17h00 à 18h10

samedi

de 20h00 à 21h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h40

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-17T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-27T22:10:00+01:00

Date(s) : 2027-03-17T20:30:00+02:00_2027-03-17T21:40:00+02:00;2027-03-18T20:30:00+02:00_2027-03-18T21:40:00+02:00;2027-03-19T20:30:00+02:00_2027-03-19T21:40:00+02:00;2027-03-20T20:00:00+02:00_2027-03-20T21:10:00+02:00;2027-03-21T17:00:00+02:00_2027-03-21T18:10:00+02:00;2027-03-23T20:30:00+02:00_2027-03-23T21:40:00+02:00;2027-03-24T20:30:00+02:00_2027-03-24T21:40:00+02:00;2027-03-25T20:30:00+02:00_2027-03-25T21:40:00+02:00;2027-03-26T20:30:00+02:00_2027-03-26T21:40:00+02:00;2027-03-27T20:00:00+02:00_2027-03-27T21:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/reprenons/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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