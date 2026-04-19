Battements Contraires – Une traversée humaine bouleversante

Et si un simple diagnostic faisait basculer toute une vie ?

Battements Contraires nous plonge dans l’intimité de quatre individus dont l’existence bascule soudainement à l’annonce d’un diagnostic commun : la cardiomyopathie hypertrophique.

La pièce est une véritable traversée humaine et émotionnelle. Elle explore avec finesse les réactions viscérales face à la maladie : de l’insouciance au mensonge, en passant par l’errance, la colère et la révolte… Un tourbillon d’émotions qui nous touche au plus près.

À travers leur parcours médical, parfois épique et bouleversant, les personnages apprennent à vivre avec la maladie, à la dompter et à en faire une force.

Un spectacle fort porté par l’association la Ligue contre la cardiomyopathie, au croisement de l’art et de l’éducation, qui ouvre le dialogue sur la santé, la résilience et le vivre-ensemble.

Notre but : faire tomber la garde, lâcher les émotions pour parler de la cardiomyopathie hypertrophique (une maladie cardiaque rare et héréditaire) comme jamais elle n’a été abordée.

Paris – Théâtre Lepic

️ 30 juin à 19h

https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-la-cardiomyopathie/evenements/paris-theatre-lepic-representation-de-battements-contraires

Venez découvrir une œuvre sensible et engagée.

Quatre vies. Un même diagnostic. Un choc. La pièce de théâtre « Battements Contraires » nous entraîne dans une traversée humaine profonde, où la fragilité devient force.

Le mardi 30 juin 2026

de 19h00 à 20h05

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T23:05:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T20:05:00+02:00

Théâtre Lepic 1 avenue Junot 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-la-cardiomyopathie/evenements/paris-theatre-lepic-representation-de-battements-contraires +33635376109 laliguecardiomyopathie@gmail.com https://www.facebook.com/p/Ligue-contre-la-Cardiomyopathie-100067166553073/ https://www.facebook.com/p/Ligue-contre-la-Cardiomyopathie-100067166553073/



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