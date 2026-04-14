Représentation des Artistes de la Paix, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre
Représentation des Artistes de la Paix, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 22 avril 2026.
Représentation des Artistes de la Paix Mercredi 22 avril, 20h30 Salle des Terriers Orne
5€ et gratuit -14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T22:00:00+02:00
Salle des Terriers 9 rue des Terriers, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0684089654 »}]
Théâtre engagé.
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