Représentation Le Bruit des Vivantes Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Représentation Le Bruit des Vivantes

Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une restitution poétique et sensible où la parole de femmes se mêle au violoncelle. Leurs textes, nés d’un parcours de marche et d’écriture en forêt, témoignent de leur lien avec la nature pour affirmer leur puissance intérieure. Par un groupe de femmes de la Maison des Solidarités de Blâmont, encadré par Maé Goettelmann, accompagné par Sarah Brandmeyer au violoncelle. Tout public, gratuit.

Réservation à maisondelaforet@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25Tout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

A poetic and sensitive performance in which the women’s words mingle with the cello. Their texts, born of a journey of walking and writing in the forest, bear witness to their connection with nature, affirming their inner power. By a group of women from the Maison des Solidarités in Blâmont, led by Maé Goettelmann, accompanied by Sarah Brandmeyer on cello. Open to all, free of charge.

Reservations at maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25

L’événement Représentation Le Bruit des Vivantes Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS