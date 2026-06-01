Représentation théâtrale !, Le Rex, Briouze
Représentation théâtrale !, Le Rex, Briouze mercredi 17 juin 2026.
Représentation théâtrale ! Mercredi 17 juin, 18h00 Le Rex Orne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Le Rex 16 rue Pouline, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Les classes de théâtre jeunesse et adulte de Familles Rurales ont le plaisir de vous inviter à leur représentation de fin d’année. Venez les applaudir !
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