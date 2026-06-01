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Représentation théâtrale !, Le Rex, Briouze

Représentation théâtrale !, Le Rex, Briouze mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Le Rex

Adresse : 16 rue Pouline, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit

Représentation théâtrale ! Mercredi 17 juin, 18h00 Le Rex Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Le Rex 16 rue Pouline, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Les classes de théâtre jeunesse et adulte de Familles Rurales ont le plaisir de vous inviter à leur représentation de fin d’année. Venez les applaudir !

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