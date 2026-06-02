Représentations théâtre MJC MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 6 et 20 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ateliers théâtre de la MJC

Venez applaudir les jeunes talents de la MJC lors de leurs représentations de fin d’année ! Après des mois de répétitions, d’apprentissage et de complicité, les artistes en herbe montent sur scène pour vous offrir des spectacle avec de l’émotion, des rires et de la magie.

Un moment à ne pas manquer pour célébrer leur créativité et leur passion pour le théâtre

Samedi 6 juin

18 h 00 « Le vol du diamant bleu » par l’atelier de 16h30 -18h00 spectacle du groupe ado

Samedi 20 juin

15h « Les Pirates rient » de C. Charpentier comédie par l’atelier enfant lundi 17h30-19h00

16h « Sketchs improvisations » par l’atelier enfant 15h00-16h30

17h30 « Le vol du diamant bleu » spectacle du groupe ado de l’atelier de 16h30 -18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

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MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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