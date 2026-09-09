Reprise séances de Hatha Yoga et vinyasa Salle de sport Bernard Lafay Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Salle de sport Bernard Lafay · Paris
Informations pratiques
HATHA YOGA ET VINYASA Mardi 17h30 ou 18h45 , Jeudi 12h15 ou 20h , vendredi 17h30 ou 18h45
Salle de sport Bernard Lafay 26 rue Boulay Paris 17. Salle d’arts martiaux au 1 er étage
295 euros l’année du 8 septembre au 2 juillet hors vacances scolaires
Contact 0616161860
Reprise des séances de Hatha et vinyasa tous niveaux au centre sportif Bernard Lafay 26 rue Boulay. paris 17
Le 8 septembre 2026
Cours d’essai gratuit
295 euros année
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
jeudi
de 20h00 à 21h15
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
vendredi
de 18h45 à 20h00
vendredi
de 17h30 à 18h45
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
jeudi
de 12h15 à 13h30
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
mardi
de 17h30 à 18h45
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
mardi
de 18h45 à 20h00
payant
Cotisation annuelle 295 Cotisation et adhésion comprise
Public adultes. A partir de -18 ans. Jusqu’à 75 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T23:00:00+02:00
fin : 2027-07-02T00:15:00+02:00
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Salle de sport Bernard Lafay 26 rue Boulay 75017 Paris
https://www.yogaparis17.com +33616161860 d2yo.asso@gmail.com
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