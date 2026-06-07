Requiem de Duruflé à l’Église de la Madeleine église de la Madeleine Paris
Requiem de Duruflé à l’Église de la Madeleine église de la Madeleine Paris dimanche 28 juin 2026.
– Fondé en 1853 en hommage au duc de Wellington, le Wellington College est l’un des plus prestigieux internats et externats mixtes du Royaume-Uni. Construit dans le style Grand Rococo français, et doté d’une chapelle conçue par Sir Gilbert Scott, il accueille 1100 élèves âgés de 13 à 18 ans.
– Le Chœur de la Chapelle du Collège chante aux offices du dimanche et autres événements spéciaux. Il donne également des concerts à Wellington, Londres, Abbaye de Westminster (Londres), Chapelle Saint-Georges de Windsor et au St John’s College de Cambridge.
– Le chœur a enregistré plusieurs CD. Parmi les temps forts de cette année, citons une émission spéciale pour le Jour du Souvenir diffusée sur BBC Radio 4.
– Chaque semaine, le département de musique dispense plus de 700 cours de chant et d’instruments, assurés par 60 professeurs de musique invités, sur des instruments allant de la cornemuse à la harpe. Le Wellington College regorge de talents musicaux, brillamment encadrés par 80 lauréats de prix de musique qui se produisent dans divers ensembles, dont l’Orchestre symphonique, la Camerata, le Big Band, le Chœur de la chapelle et la Schola Cantorum.
Direction : Jack Thompson
Orgue : Sean Farrel
Entrée Libre – Gratuite
Par le prestigieux chœur anglais » Wellington College Chapel Choir « .
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Concert Gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00
église de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
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