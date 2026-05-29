Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS

Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS

Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS samedi 27 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Roch

Adresse : 296 rue Saint Honoré

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>De 5 à 60 euros.</p>

Le Requiem de Verdi, monument musical, est
une œuvre qui touche autant par sa puissance que par
sa subtilité. On a parfois reproché à cette partition d’être « trop
théâtrale ». Mais c’est précisément cette intensité dramatique qui la rend si
bouleversante. Verdi y déploie toute la force de son langage musical pour
servir les voix, le texte et en révéler les émotions les plus profondes.

Réunis pour la première fois, le Grand Chœur de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, accompagnés par l’orchestre
Les Singularités, vous proposent de vivre deux concerts intenses dans
des cadres prestigieux !

Estelle Béréau, soprano

Eva
Zaicik, mezzo-soprano

Artavazd
Sargsyan, ténor

Matthieu Lécroart, baryton

Guilhem Terrail, direction

Messa da Requiem de Giuseppe Verdi : Cette œuvre exceptionnelle sera interprétée par le Grand Chœur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, réunis pour la première fois, accompagnés par l’orchestre Les Singularités, qui vous proposent de vivre deux concerts intenses.
Le samedi 27 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant

De 5 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:30:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00

Église Saint-Roch 296 rue Saint Honoré  75001 PARIS
https://requiemverdi2026.wixsite.com/concert-link


Afficher la carte du lieu Église Saint-Roch et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)