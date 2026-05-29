Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS

Le Requiem de Verdi, monument musical, est

une œuvre qui touche autant par sa puissance que par

sa subtilité. On a parfois reproché à cette partition d’être « trop

théâtrale ». Mais c’est précisément cette intensité dramatique qui la rend si

bouleversante. Verdi y déploie toute la force de son langage musical pour

servir les voix, le texte et en révéler les émotions les plus profondes.

Réunis pour la première fois, le Grand Chœur de l’Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, accompagnés par l’orchestre

Les Singularités, vous proposent de vivre deux concerts intenses dans

des cadres prestigieux !

Estelle Béréau, soprano

Eva

Zaicik, mezzo-soprano

Artavazd

Sargsyan, ténor

Matthieu Lécroart, baryton

Guilhem Terrail, direction

Messa da Requiem de Giuseppe Verdi : Cette œuvre exceptionnelle sera interprétée par le Grand Chœur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, réunis pour la première fois, accompagnés par l’orchestre Les Singularités, qui vous proposent de vivre deux concerts intenses.

Le samedi 27 juin 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 5 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T20:30:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00

Église Saint-Roch 296 rue Saint Honoré 75001 PARIS

https://requiemverdi2026.wixsite.com/concert-link



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