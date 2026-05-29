Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS
Requiem de Verdi Église Saint-Roch PARIS samedi 27 juin 2026.
Le Requiem de Verdi, monument musical, est
une œuvre qui touche autant par sa puissance que par
sa subtilité. On a parfois reproché à cette partition d’être « trop
théâtrale ». Mais c’est précisément cette intensité dramatique qui la rend si
bouleversante. Verdi y déploie toute la force de son langage musical pour
servir les voix, le texte et en révéler les émotions les plus profondes.
Réunis pour la première fois, le Grand Chœur de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, accompagnés par l’orchestre
Les Singularités, vous proposent de vivre deux concerts intenses dans
des cadres prestigieux !
Estelle Béréau, soprano
Eva
Zaicik, mezzo-soprano
Artavazd
Sargsyan, ténor
Matthieu Lécroart, baryton
Guilhem Terrail, direction
Messa da Requiem de Giuseppe Verdi : Cette œuvre exceptionnelle sera interprétée par le Grand Chœur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, réunis pour la première fois, accompagnés par l’orchestre Les Singularités, qui vous proposent de vivre deux concerts intenses.
Le samedi 27 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 5 à 60 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:30:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00
Église Saint-Roch 296 rue Saint Honoré 75001 PARIS
https://requiemverdi2026.wixsite.com/concert-link
Afficher la carte du lieu Église Saint-Roch et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 29 mai 2026
- Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris 29 mai 2026
- Exposition dessin & peinture « La couleur et le geste » Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement Paris 29 mai 2026
- Paris Gallery Weekend 2026 29 mai 2026
- Entre Surface 29 mai 2026