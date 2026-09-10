Rescapés de papier : dans les coulisses des Archives de Cambrai, Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Rescapés de papier : dans les coulisses des Archives de Cambrai Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Rescapés de papier : dans les coulisses des Archives de Cambrai
Samedi et dimanche de 14h à 18h
-> RDV à la salle des cérémonies de l’hôtel de ville
Le service des Archives municipales vous invite à découvrir des documents qui ont traversé les siècles, les guerres et les aléas du temps.
A travers une exposition de pièces remarquables, des conférences retraçant leur histoire et des démonstrations de conservation préventive, plongez en immersion au sein des archives. Vous découvrirez les gestes et les savoir-faire qui permettent aujourd’hui de préserver ce patrimoine fragile afin de le transmettre aux générations futures.
En continu, sans réservation
Hôtel de ville de Cambrai 2 rue de nice Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Rescapés de papier : dans les coulisses des Archives de Cambrai
© Fabienne Waxin
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