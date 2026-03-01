Réserves, ouvrez-vous ! Médiathèque Mâcon

Réserves, ouvrez-vous !

Médiathèque 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Vous avez-dit compactus, hygrométrie, manuscrits ou encore reliure ?

Les réserves seront exceptionnellement ouvertes au public pour une visite accompagnée et animée par deux bibliothécaires. Des livres anciens aux créations artistiques contemporaines, la découverte et la surprise seront au rendez-vous !

Sur inscription sur le site de la Médiathèque ou par téléphone. .

Médiathèque 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26

