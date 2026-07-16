Résidence Anne-Charlotte Moulard, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest

Informations pratiques

Résidence Anne-Charlotte Moulard 3 mars – 27 juin 2027 La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2027-06-27T14:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:30:00+02:00

À travers cette résidence, je voudrais travailler sur un projet photographique et filmique construit autour d’une mise en résonance entre deux territoires portuaires : Boulogne-sur-Mer et Brest. Il s’agira alors de faire coïncider ces géographies maritimes éloignées afin de créer un espace mental unique, un territoire fictionnel où les personnages, les gestes et les présences semblent pouvoir circuler d’un port à l’autre.

Le projet prend appui sur les similitudes sensibles entre ces villes : la lumière des quais, les cafés de dockers, les zones industrielles, les silences du littoral, les récits de départ et de retour.

En mêlant documentaire et cinéma intérieur, les images chercheront moins à décrire qu’à produire des correspondances invisibles entre les deux lieux.

Photographie et film composeront un montage ouvert où les espaces se répondent jusqu’à brouiller leur appartenance géographique. Un marin aperçu à Boulogne pourra sembler poursuivre sa trajectoire à Brest ; un bistrot, un hangar ou une rue deviendront les fragments d’un même décor éclaté.

Le projet explorera ainsi la manière dont les territoires portuaires fabriquent des imaginaires communs, faits d’attente, d’errance et de circulation. Il envisagera le port comme un espace de projection collective, traversé par des figures anonymes qui naviguent entre réel et fiction, entre mémoire documentaire et dérive cinématographique.

La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau, mais dans les idées, les images, les mots. Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest, nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.

La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.

Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.

La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.

Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge

Parking: Kerfautras

À travers cette résidence, je voudrais travailler sur un projet photographique et filmique construit autour d’une mise en résonance entre deux territoires portuaires : Boulogne-sur-Mer et Brest. Il à…

©Anne-Charlotte Moulard