Résidence Archipel #10 – Fleur MAUTUIT, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Informations pratiques

Résidence Archipel #10 – Fleur MAUTUIT 4 novembre – 11 décembre Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T14:30:00+01:00 – 2026-12-11T18:30:00+01:00

Le dispositif Archipel est constitué de deux pôles sur lesquels les artistes sont affectés. Fleur MAUTUIT est présente sur le pôle intérieur représenté par l’école d’arts plastiques de Denain et le Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille.

Période 1- observation – du 5 au 16 octobre 2026

Période 2 – recherche/création : du 2 novembre au 11 décembre 2026

Venez rencontrer et échanger avec l’artiste Fleur MAUTUIT pendant sa période de recherche et de création au sein du CAPV

> du 2 novembre au 11 décembre 2026

> visite de l’atelier gratuite sur réservation,

les mercredis, jeudis, vendredis de 14h30 à 18h30

tél : 03 20 54 71 84 mail : secretariatcapv@mairie-lille.fr

> 4 rue des Sarrazins, Lille

> métro / V’Lille : Gambetta

ARCHIPEL est un programme de résidences de recherches et de création, piloté par le Frac Grand Large et soutenu par la Drac des Hauts-de-France. Ce dispositif est constitué de deux pôles : un pôle littoral représenté par l’EMA – Ecole Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et l’Ecole d’Arts du calaisis Le Concept, ainsi qu’un pôle intérieur représenté par l’Espace Villar(t)s – Ecole d’Arts plastiques de Denain et le Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille.

Chaque année, un jury sélectionne deux artistes qui sont respectivement affectés à l’un des deux pôles. Pendant trois mois, les lauréats développent leurs créations in-situ et rencontrent le public local. Pour la fin de leur résidence, une restitution est organisée dans chaque lieu pour découvrir les œuvres créées et échanger avec le public

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Venez rencontrer l’artiste et découvrir son atelier éphémère

© Fleur MAUTUIT