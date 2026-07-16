Résidence Dana Cojbuc, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest

Informations pratiques

Résidence Dana Cojbuc 3 mars – 27 juin 2027 La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2027-06-27T14:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:30:00+02:00

Dana déambule dans la nature, elle vagabonde, et trouve ce qui fait pour elle un écho sensible. Elle aborde le paysage comme à la fois familier et étrange. Ce qui semble se passer alors, c’est la tentative de tourner autour d’un mystère, de s’en approcher… comme dans une sorte de cérémonie secrète. Dans son travail par séries, on perçoit l’importance qu’elle accorde au récit, au fait de raconter des histoires. Elle nous offre une conception onirique du monde, une vision décalée, favorisant le développement de l’imaginaire, dévoilant aussi la métamorphose des paysages. Elle nous propose un passage entre l’espace réel et l’espace mental, telle une invitation à suivre ses pas.

La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau, mais dans les idées, les images, les mots. Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest, nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.

La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.

Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.

La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.

Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge

Parking: Kerfautras

Dana déambule dans la nature, elle vagabonde, et trouve ce qui fait pour elle un écho sensible. Elle aborde le paysage comme à la fois familier et étrange. Ce qui semble se passer alors, c’est la de…

©Dana Cojbuc