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Résidence d’artiste !, Salle des Associations, Antibes

lundi 28 décembre 2026 · Salle des Associations · Antibes

Résidence d’artiste !, Salle des Associations, Antibes

Informations pratiques

Début
lundi 28 décembre 2026
Fin
vendredi 30 avril 2027
Lieu
Salle des Associations
Adresse
24 cours Masséna
Ville
06160 Antibes
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre

Résidence d’artiste ! 28 décembre 2026 – 30 avril 2027 Salle des Associations Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-28T09:00:00+01:00 – 2026-12-28T12:00:00+01:00
Fin : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T12:00:00+02:00

Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins

Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins

©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins – 27Fi527

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