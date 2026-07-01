AGENDA · Antibes
Résidence d’artiste !, Salle des Associations, Antibes
lundi 28 décembre 2026 · Salle des Associations · Antibes
Informations pratiques
Résidence d’artiste ! 28 décembre 2026 – 30 avril 2027 Salle des Associations Alpes-Maritimes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-28T09:00:00+01:00 – 2026-12-28T12:00:00+01:00
Fin : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T12:00:00+02:00
Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins
Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins
©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins – 27Fi527
À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)
- Rocknrolla Festival Pinède Gould Antibes 3 juillet 2026
- The Big Tusk boulevard Edouard Baudoin Antibes 9 juillet 2026
- Festival International Jazz à Juan Pinède Gould Antibes 9 juillet 2026
- Tom Jones/Jose James & China Moses, the 50th anniversary of Marvin Gaye’s ‘I Want You’ Pinède Gould Antibes 9 juillet 2026
- Who Parked the Car? boulevard Edouard Baudoin Antibes 10 juillet 2026