Résidence d’artiste !, Salle des Associations, Antibes

Informations pratiques

Résidence d’artiste ! 28 décembre 2026 – 30 avril 2027 Salle des Associations Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-28T09:00:00+01:00 – 2026-12-28T12:00:00+01:00

Fin : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T12:00:00+02:00

Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins

Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Résidence d’artiste en dialogue avec les fonds des archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins

©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins – 27Fi527