Résidence JOANNE DOLLY Le Baiser Salé Paris

Chanteuse, contrebassiste et flûtiste, elle navigue entre les genres avec une aisance déconcertante. Son univers est une fusion organique de gospel, de jazz et de rythmes afro-caribéens, où chaque note respire la liberté et la passion.

Sur scène, elle ne joue pas : elle vit, elle partage, elle transporte. Sa contrebasse devient partenaire de danse, sa voix une onde qui rassemble. Chaque performance se transforme en rituel collectif — quelque part entre la fête, la transe et la prière.

Nourrie par des figures légendaires comme Sarah Vaughan, Carmen McRae ou Esperanza Spalding, Joanne forge pourtant une identité singulière, solaire, ancrée dans l’instant. Elle écrit sa propre histoire, entre groove incandescent et poésie sans fard.

Complice de musiciens tels que Bernard Vidal, Benjamin Thiébault ou Bastien Rigolle, elle tisse un lien entre le jazz, la soul et les vibrations caribéennes.

Avec Joanne Dolly, la musique devient un souffle, un sourire, une force qui frappe en plein cœur.

Originaire de Martinique, Joanne Dolly irradie la scène parisienne avec une intensité rare !

Le jeudi 14 mai 2026

de 22h30 à 23h15

Le jeudi 14 mai 2026

de 21h15 à 22h00

Le jeudi 14 mai 2026

de 19h45 à 21h00

payant Tarif Web : 12 EUR

Les 3 concerts : 25 EUR

Tarif adhérent : 12 EUR

Tarif sur place : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T01:30:00+02:00

fin : 2026-05-15T02:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T19:45:00+02:00_2026-05-14T21:00:00+02:00;2026-05-14T21:15:00+02:00_2026-05-14T22:00:00+02:00;2026-05-14T22:30:00+02:00_2026-05-14T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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