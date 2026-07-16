Résidence Stanislas Augris, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest

Informations pratiques

Résidence Stanislas Augris 3 mars – 27 juin 2027 La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2027-06-27T14:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:30:00+02:00

SHORE ECHOES

Ce projet explore un territoire aux limites du monde, là où la terre semble hésiter avant de se dissoudre dans l’océan. Un espace à la fois rude et poétique, où la lumière, le vent et la mer sculptent un paysage à la frontière du réel et du rêve.

Brumenn interroge la relation entre l’homme et le paysage.

Cette lande devient un lieu de contemplation, porteur de mythes et de mémoires.

Les images de ce projet cherchent à traduire une émotion plus qu’un espace, à capter ce moment où la nature se fait présence.

Il s’attache à révéler la beauté âpre et changeante d’une terre de contraste.

La lumière, les brumes et les roches y dessinent un paysage mental.

Ce travail se construit comme une carte sensible, quête d’équilibre entre l’intime et le mythologique, entre la matière et le songe.

Photographier ce territoire, c’est explorer les limites du visible. Un voyage intérieur, autant qu’un territoire photographié.

La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau, mais dans les idées, les images, les mots. Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest, nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.

La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.

Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.

La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.

Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge

Parking: Kerfautras

SHORE ECHOES

©Stanislas Augris