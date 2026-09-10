Résidentialisation des copropriétés, En ligne, Lille
mardi 10 novembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Résidentialisation des copropriétés Mardi 10 novembre, 12h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T12:30:00+01:00 – 2026-11-10T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T12:30:00+01:00 – 2026-11-10T13:00:00+01:00
Résidentialisation des copropriétés
Limiter les incivilités, stationnements sauvages, améliorer le cadre de vie… Autant de raisons pour se lancer dans une résidentialisation. Une capsule pour apprendre comment « bien » se lancer dans un tel projet !
Mardi 10 novembre 2026 – 12h30-13h
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/kXUmrqvCzQ
Animé par : Urbanis
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Webinaire
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