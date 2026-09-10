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Résidentialisation des copropriétés, En ligne, Lille

mardi 10 novembre 2026 · En ligne · Lille

Résidentialisation des copropriétés, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Résidentialisation des copropriétés Mardi 10 novembre, 12h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T12:30:00+01:00 – 2026-11-10T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T12:30:00+01:00 – 2026-11-10T13:00:00+01:00

Résidentialisation des copropriétés
Limiter les incivilités, stationnements sauvages, améliorer le cadre de vie… Autant de raisons pour se lancer dans une résidentialisation. Une capsule pour apprendre comment « bien » se lancer dans un tel projet !
Mardi 10 novembre 2026 – 12h30-13h
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/kXUmrqvCzQ
Animé par : Urbanis

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Webinaire

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