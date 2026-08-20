« Résister à la propagande de guerre », Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

« Résister à la propagande de guerre » 15 – 17 septembre Salle Marianne Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T17:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Le mardi 15 septembre à 19h, une conférence publique d’Anne Morelli, de l’Université libre de Bruxelles, ouvrira l’exposition: « Résister à la propagande de guerre » qui se déroulera à la salle Marianne du 15 au 17 septembre.

Cette conférence ainsi que l’exposition analysent les mécanismes, les stratégies et les effets de la propagande en temps de conflit afin de révéler la constance et la répétition des mécanismes et des arguments exploités au fil du temps. Dans cet esprit, la conférence se veut une contribution à l’éducation politique critique et est accompagnée d’une exposition consacrée à la propagande de guerre, conçue par le War Heritage Institute de Bruxelles, visible à la salle Marianne.

La conférence ainsi que l’exposition sont organisées par Le Mouvement de la Paix et la ville de Villeneuve d’Ascq en partenariat avec la librairie Les Lisières. L’entrée est ouverte à partir de 17h et la conférence débute à 19h. Un pot de l’amitié clôturera la conférence. Aucune inscription préalable n’est requise. L’entrée est gratuite. Une table de lecture sera présente tout au long de l’exposition.

Horaires de l’exposition

Mercredi 15 : de 11h à 14h et de 17h à 20h

Les 16 et 17 septembre : de 12h à 14h30 et de 17h à 20h

Salle Marianne Rue de la Station, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Une conférence et une exposition autour de la propagande de guerre à partir du 15 septembre à la Salle Marianne organisées par le Mouvement de la Paix.

War Heritage Institute