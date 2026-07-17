Résister avec la littérature à la bibliothèque Renaud-Barrault, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

Résister avec la littérature à la bibliothèque Renaud-Barrault Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Résister avec la littérature

Chaque mois, venez découvrir les coups de cœur de vos bibliothécaires et présentez si vous le souhaitez des ouvrages qui vous ont plu ! Dans le cadre des JEP qui a pour thématique « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », sera mise à l’honneur la littérature qui résiste, qui se bat et qui va à contre-courant. Un moment convivial autour de lectures partagées.

Durée 1h30

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 52 80

Résister avec la littérature

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