Résister et espérer : Comment défendre la bibliodiversité ? Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris jeudi 8 octobre 2026.

Alors que les autoritarismes se multiplient, que

l’extrémisme et la guerre gagnent du terrain et que la planète va mal, il

devient de plus en plus difficile d’entrevoir un horizon. Le monde de l’édition est secoué et gagné par la concentration entre les mains d’actionnaires dont les agendas politiques ne se cachent pas.

Dans ce contexte,

comment résister – et comment espérer ?

Avec :

Laurence Hugues de

l’Alliance internationale de l’édition indépendante,

Sophie Noël, sociologue, professeure de sciences de l’information communication et spécialiste de l’édition

Jean-Yves Mollier, historien, spécialiste de l’histoire de

l’édition, du livre et de la lecture.

Un rendez-vous du Centre de Documentation sur les métiers du Livre à la bibliothèque Buffon – auditorium, 5e étage.

Carte blanche à la revue « Bibliodiversité : les mutations du livre et de l’écrit » pour la sortie de leur numéro spécial, et focus sur la défense de la bibliodiversité : un engagement vital.

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris

cdml@paris.fr



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