Respirations dans le désert, Médiathèque Salon de Provence, Salon-de-Provence
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Salon de Provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Respirations dans le désert Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Salon de Provence Bouches-du-Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Voyage imaginaire dans l’univers de l’oeuvre d’Eric Emmanuel Schmitt, sous la forme d’une lecture-jeu, par la Compagnie Pop Théâtre Compagnie.
Interprète: Emilia Pop
Médiathèque Salon de Provence BD Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.56.74.16 https://mediathèquesalondeprovence.fr Médiathèque Salon de Provence (secteur adulte, jeunesse, musique, multimédias) Réseau bus à proximité Place Morgan, Parking piscine municipale
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Fête foraine Estivale Salon-de-Provence 3 juillet 2026
- Spectacle Laurent Gerra Montée Du Puech Salon-de-Provence 4 juillet 2026
- Randonnée à Grans Orientation Salon-de-Provence 4 juillet 2026
- Parenthèses musicales Salon-de-Provence 4 juillet 2026
- Concert Patrick Bruel Montée Du Puech Salon-de-Provence 5 juillet 2026