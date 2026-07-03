Respirations dans le désert, Médiathèque Salon de Provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Respirations dans le désert Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Voyage imaginaire dans l’univers de l’oeuvre d’Eric Emmanuel Schmitt, sous la forme d’une lecture-jeu, par la Compagnie Pop Théâtre Compagnie.

Interprète: Emilia Pop

Médiathèque Salon de Provence BD Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.56.74.16 https://mediathèquesalondeprovence.fr Médiathèque Salon de Provence (secteur adulte, jeunesse, musique, multimédias) Réseau bus à proximité Place Morgan, Parking piscine municipale

Biblis en folie 2026

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