Respire par la Manivelle théâtre, texte de Daniela Ginevro, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Respire par la Manivelle théâtre, texte de Daniela Ginevro Dimanche 22 novembre, 17h00 La Ferme d’en Haut Nord

6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Respire par la Manivelle théâtre, texte de Daniela Ginevro

Lucy habite seule avec sa maman, caissière invisible, surchargée, accablée. À deux, elles rêvent de voir la mer, de quitter leur petit appartement.

Être à l’heure est toujours compliqué, mais quand la voiture refuse de démarrer, cette fois, Lucy se retrouve seule à la sortie de l’école. Le surveillant, la directrice et le policier essayent de l’aider, mais chacun doit faire avec ses préoccupations personnelles.

Avec tendresse et humour, le texte aborde des sujets actuels forts : les familles monoparentales, la précarité, notre vie endiablée… Pour déculpabiliser, savoir se confier et prendre le temps de respirer. Retrouver en chacun la part d’humanité.

Tarif 6€ ou 4€

Tout public, à partir de 7 ans, durée 50 mn.

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Dimanche 22 novembre 2026 à 17h, à La Ferme d’en Haut

Kalimba