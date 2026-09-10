Restauration d’œuvres muséales, quelques exemples., Musée Charles Friry, Remiremont

Informations pratiques

Restauration d’œuvres muséales, quelques exemples. Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Le patrimoine est en péril, s’il n’est pas régulièrement entretenu ou restauré. De nombreuses restautations ont lieu dans les musées de Remiremont depuis 17 ans. Le musée vous propose une présentation de quelques exemples concrets : peintures, sculptures…

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied

Le patrimoine est en péril s’il n’est pas régulièrement entretenu ou restauré. De nombreuses restautations ont lieu dans les musées de Remiremont depuis 17 ans. Présentation de quelques exemples :…

©Musée Charles Frirry, Remiremont