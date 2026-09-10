Restaurer les objets techniques. L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives, Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Restaurer les objets techniques.

L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Auditorium. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Corpus d’une extraordinaire richesse, l’œuvre de Jean Prouvé concentre les tenants et les aboutissants de la discipline de la conservation du patrimoine XXe siècle. À l’appui de quelques réalisations emblématiques, la conférence souhaite porter, sans tentations agiographiques, un regard sur l’actualité de l’œuvre construite de Jean Prouvé et les enjeux de sa restauration.

Par Giulia Marino & Franz Graf

Diplômée de l’Université de Florence et docteure ès sciences de l’EPFL, Giulia Marino est professeure à l’Université catholique de Louvain à Bruxelles et à l’EPFL Lausanne. L’histoire des techniques constructives et les stratégies de sauvegarde du bâti moderne et contemporain sont ses domaines de recherche. Elle est l’auteure de nombreuses publications et prépare actuellement une monographie sur l’Immeuble Clarté de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, ainsi qu’un ouvrage sur la restauration de l’œuvre de Jean Prouvé. Membre d’ICOMOS, elle est vice-présidente de Docomomo Switzerland.

Architecte EPFL, Franz Graf est professeur à l’Accademia di Architettura de Mendrisio, Università della Svizzera Italiana, et à l’École polytechnique fédérale Lausanne. Ses recherches développent la connaissance des systèmes constructifs modernes et contemporains et de la sauvegarde du bâti du XXe siècle. Ses publications sont recueillies dans des ouvrages de référence. Son livre Histoire matérielle du bâti et projet de sauvegarde est paru en 2014 aux Presses polytechniques et universitaires romandes. Membre d’ICOMOS, il est président de Docomomo Switzerland.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Corpus d’une extraordinaire richesse, l’œuvre de Jean Prouvé concentre les tenants et les aboutissants de la discipline de la conservation du patrimoine XXe siècle. À l’appui de quelques réalisations…

Maurice Novarina architecte architecte, Jean Prouvé constructeur, Serge Ketoff ingénieur, Buvette d’Évian, 1953-1957 – © Claudio Merlini