« Restaurer les sculpture », conférence de Delphine Bienvenut, restauratrice d’oeuvres sculptées, Archives départementales, Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Châteauroux
Informations pratiques
« Restaurer les sculpture », conférence de Delphine Bienvenut, restauratrice d’oeuvres sculptées Samedi 19 septembre, 17h00 Archives départementales Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées, présentera son métier et les techniques de restauration de sculptures, puis reviendra sur des projets de restauration de statues menés dans des communes de l’Indre ces dernières années.
Archives départementales 1 Rue Jeanne d’Arc, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254273042 http://www.archives36.fr Les Archives départementales de l’Indre sont un service du Conseil départemental. Elles ont pour principales missions, tout comme l’ensemble des services d’archives départementales de collecter, classer, conserver et communiquer les archives dans le ressort de leur département.
Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées, présentera son métier et les techniques de restauration de sculptures.
Vierge de Concremiers restaurée © Delphine Bienvenut
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