Restitution de la Saison#8, Museon Arlaten – musée de Provence, Arles

Informations pratiques

Restitution de la Saison#8 Vendredi 19 février 2027, 16h30 Museon Arlaten – musée de Provence Bouches-du-Rhône

pas de limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T16:30:00+01:00 – 2027-02-19T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-19T16:30:00+01:00 – 2027-02-19T17:30:00+01:00

PROJECTION PHOTOGRAPHIES — RESTITUTION DES ATELIERS TEDO#8

Le Museon Arlaten accueille la restitution des ateliers photographiques de TEDO#8, à travers une projection ouverte à tous·tes.

Pendant plusieurs mois, les participant·es ont exploré le médium photographique aux côtés du photographe-formateur Jean Moïse De Faria, donnant naissance à des regards singuliers et des récits visuels portés par chacun·e.

Venez découvrir le fruit de ce travail collectif lors d’un moment de partage et d’échange autour des images.

Museon Arlaten, Arles

️ Jeudi 19 février

16h30 – 17h30

Entrée libre.

Museon Arlaten – musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 https://www.museonarlaten.fr/ Projet architectural autant que muséographique, le Museon Arlaten offre aujourd’hui au public un parcours de visite original, véritable voyage dans le temps, parmi plus de 3600 objets puisés dans le quotidien des Provençaux d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi une initiation à la muséographie, celle des musées ethnographiques, depuis le 19e siècle. Le musée est situé en centre ancien piétonnier.

Stationnement

Dans le centre-ville, 2600 places règlementées sont partagées en zones de tarification.

Le parking couvert des Lices compte 500 places.

Stationnement du public à mobilité réduite

Des places réservées sont aménagées près du centre-ville.

La gare d’Arles est située à moins d’un kilomètre.

PROJECTION PHOTOGRAPHIES — RESTITUTION DES ATELIERS TEDO#8

©Anita Bonutti