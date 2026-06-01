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Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq lundi 15 juin 2026.

Lieu : La Source

Adresse : 293 rue de Lille 59223 RONCQ

Ville : 59223 Roncq

Département : Nord

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : 5 € - Gratuit pour les - de 18 ans - Paiement sur place uniquement

Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore Lundi 15 juin, 19h30 La Source Nord

5 € – Gratuit pour les – de 18 ans –
Paiement sur place uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T19:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T19:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:30:00+02:00

Les ateliers ‘‘ados’’ du Théâtre Mandragore vous présentent leurs spectacles de fin d’année.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/561/restitution-des-ateliers-ados-par-le-theatre-mandragore »}]
Les ados prennent la scène d’assaut théâtre jeunesse

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