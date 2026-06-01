Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers ados par le Théâtre Mandragore Lundi 15 juin, 19h30 La Source Nord

5 € – Gratuit pour les – de 18 ans –

Paiement sur place uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T19:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T19:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:30:00+02:00

Les ateliers ‘‘ados’’ du Théâtre Mandragore vous présentent leurs spectacles de fin d’année.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/561/restitution-des-ateliers-ados-par-le-theatre-mandragore »}]

Les ados prennent la scène d’assaut théâtre jeunesse