Restitution du projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée », Musée Bourdelle, Paris

Restitution du projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée » Samedi 23 mai, 15h00 Musée Bourdelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Les élèves de 6ème 7 bilangue italien du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine ont participé au projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée », dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » du ministère de la Culture. Ils présenteront au public le fruit de leur travail dans le cadre de la Nuit des musées, samedi 23 mai 2026 de 15h à 17h au musée Bourdelle.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont bénéficié de cinq visites dessinées et ateliers de modelage au musée Bourdelle menés par la plasticienne Laurence de Vautibault et de six ateliers d’écriture conduits par l’autrice Anne Schmauch. Ils ont découvert l’œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle, mais également celle de l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, à travers l’exposition temporaire.

Inspirés par les œuvres du musée, les élèves ont créé une galerie de personnages mises en récit ces figures sous forme de BD, en lien avec leurs créations en argile et leurs dessins.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Exposition « Créateur et créatures : la mythologie revisitée » par les élèves du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine

musée Bourdelle / Paris Musées