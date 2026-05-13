Restitution du projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée », Musée Bourdelle, Paris

Restitution du projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée » Samedi 23 mai, 17h00 Musée Bourdelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves de 6ème 7 bilangue italien du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine ont participé au projet d’EAC « Créateur et créatures : la mythologie revisitée », dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » du ministère de la Culture. Ils présenteront au public le fruit de leur travail dans le cadre de la Nuit des musées, samedi 23 mai 2026 de 15h à 17h au musée Bourdelle.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont bénéficié de cinq visites dessinées et ateliers de modelage au musée Bourdelle menés par la plasticienne Laurence de Vautibault et de six ateliers d’écriture conduits par l’autrice Anne Schmauch. Ils ont découvert l’œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle, mais également celle de l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, à travers l’exposition temporaire.

Inspirés par les œuvres du musée, les élèves ont créé une galerie de personnages mises en récit ces figures sous forme de BD, en lien avec leurs créations en argile et leurs dessins.

Musée Bourdelle 18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 0149547373 https://www.bourdelle.paris.fr Plus de cinq cents plâtres, marbres et bronzes, tous œuvres de Bourdelle. Dans la collection personnelle de Bourdelle, une série de peintures de Botticelli.

Les campagnes successives d’aménagement ont su préserver la poésie du dernier « sanctuaire d’art de Montparnasse ».

La classe, l’œuvre !

musée Bourdelle / Paris Musées