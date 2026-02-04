Restitution d’un projet de création partagée Elles déménagent Cie Cellules imaginales Die

Restitution d’un projet de création partagée Elles déménagent Cie Cellules imaginales

Place Jules Plan Die Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 15:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ce spectacle souhaite mettre en lumière les violences intrafamiliales et les enjeux de domination subis par les femmes en proposant une forme artistique et collective écrite avec des personnes rescapées de ce combat.

Place Jules Plan Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com

English :

This show aims to shed light on domestic violence and the issues of domination suffered by women by proposing an artistic and collective form written with survivors of this struggle.

