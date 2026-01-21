Restitutions : Légiférer pour réparer Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Les lois cadres entourant la restitution des biens culturels

africains jouent un rôle essentiel dans l’entreprise de réparation

faisant suite à la colonisation. Leur portée réelle est-elle suffisante ?

Si les restitutions des œuvres d’art et biens culturels

répondent à une exigence morale et historique, leur encadrement

juridique demeure lacunaire et souvent conflictuel. La plupart des

objets concernés ont été acquis dans des contextes de domination

coloniale ou d’échanges inégaux, à une époque dépourvue de normes

internationales sur la propriété culturelle. Entre principes

d’inaliénabilité, absence de normes contraignantes et initiatives

législatives ponctuelles, le droit peine encore à répondre à l’exigence

de justice historique portée par les restitutions.

Les conventions de l’UNESCO (1970) et d’UNIDROIT (1995) ont posé des

bases essentielles pour lutter contre le trafic illicite et favoriser le

retour des biens culturels, mais leur portée reste limitée. Non

rétroactives, elles ne s’appliquent pas aux spoliations antérieures, et

l’absence d’un cadre contraignant laisse aux États une large marge

d’appréciation, conduisant à des solutions diplomatiques au cas par cas.

Plusieurs propositions de lois cadres ont émergé afin de clarifier

les procédures de restitution, de renforcer la coopération bilatérale et

d’inscrire ces démarches dans une logique de réparation historique. En

France, où les collections publiques sont imprescriptibles et

inaliénables, les restitutions récentes ont nécessité des lois ad hoc,

soulignant l’urgence d’un cadre général garantissant transparence et

cohérence.

Rima Abdul Malak, ancienne Ministre de la Culture, à

l’initiative des propositions de loi 2023 sur les biens culturels

africains, restes humains et des biens culturels spoliés dans le

contexte des persécutions antisémites entre 1900 et 1945 et Vincent Négri,

chercheur HDR à l’Institut des Sciences sociales du Politique seront

réunis à l’occasion de cette seconde rencontre du cycle. À l’occasion de

cette conversation, ils exploreront les enjeux d’une législation sur la

restitution des biens culturels africains, d’un droit à la mémoire et à

la réappropriation culturelle, au service d’une justice historique et

d’un dialogue interculturel durable.

Le programme « Arts – Mondes en action, mondes en réflexion »

Au croisement des arts et des sciences, le programme « Arts – Mondes

en action, mondes en réflexion » veut encourager la capacité de

réflexion et d’invention collective. En créant des opportunités de

rencontre entre la recherche scientifique et la création artistique, en

favorisant la coopération entre les disciplines des sciences humaines et

sociales et les disciplines artistiques, en organisant la collaboration

entre ces disciplines et les institutions artistiques, culturelles et

patrimoniales, en construisant le dialogue avec la société, ce programme

vise à enrichir notre compréhension de nombreux enjeux contemporains.

→ En savoir plus

Rencontre du cycle « #Restitutions – Une autre définition du monde » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 16 juin 2026 à 19h.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

