Restons Sérieux: Mss Frnce + Roberta Lips + Dommage + Coup Dur + Margaret Tchatcheuse SUPERSONIC Paris mercredi 8 juillet 2026.

Restons Sérieux, le festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant aura lieu cette année les 7,8,9 juillet. Coup de projecteur sur ces groupes français, qui ont la particularité de tous chanter en français et qui nous offrirons des performances déjantées sur les scènes du Supersonic Club et du Supersonic Records !

JOUR 2

Mss Frnce

(Punk hardcore de top model – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=VMmmAyUEtsc

Furieusement imprévisible : MSS FRNCE transforme le chaos en musique addictive.

Roberta Lips

(Garage populaire et pop power – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=YDylMwHJUM4&list=RDYDylMwHJUM4&start_radio=1

Roberta Lips c’est quatre copines qui créent un son garage seventies mêlé à du Riot et à de l’indie pop espagnole.

Dommage

(Rock collatéral – Paris)

https://open.spotify.com/intl-fr/album/5K5Xrlc0Ukt5YPxwX6XlFn?

Dommage, c’est un supergroupe mêlant leurs univers pour un rock rempli d’électricité.

Coup Dur

(Heavy Yéyé – Bruxelles/Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=UuZeMzhRHBc

Inspiré des girls band des sixties et du romantisme lo-fi du soft punk des années 80, Coup Dur sait transformer la naïveté en style et l’ironie en arme.

Margaret Tchatcheuse

(Punk rock bavard – Rennes)

https://www.youtube.com/watch?v=xSkcn39fMMs

Du punk à la rennaise, des textes qui partent en vrille et une vibe contagieuse. Avec Margaret Tchatcheuse, c’est difficile de rester calme.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 19h

Supersonic Club: 9 rue Biscornet 75012 Paris

Supersonic Records : 9 bis rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

Entrée gratuite

Une quinzaine de groupes vous attendent cette année, tous plus étonnants les uns que les autres…

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://link.dice.fm/Ua7b6f472100 https://fb.me/e/5O3Crjd4z https://fb.me/e/5O3Crjd4z



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