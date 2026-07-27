Résurgence X atelier pédagogique à l’exposition collective d’art contemporain croiser les regards lire et observer place saint Martin Souillac
dimanche 25 octobre 2026 · place saint Martin · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Résurgence X atelier pédagogique à l’exposition collective d’art contemporain croiser les regards lire et observer
place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-11-15 16:30:00
Date(s) :
2026-10-25 2026-11-15
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Après avoir analysé les œuvres présentes dans l’exposition Chose Publique, les enfants devront les associer à une de leur lecture préférée (roman jeunesse, bande dessinée, conte etc.), pour ensuite expliquer le lien qu’ils ont créé entre l'œuvre et leur livre
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Après avoir analysé les œuvres présentes dans l’exposition Chose Publique, les enfants devront les associer à une de leur lecture préférée (roman jeunesse, bande dessinée, conte etc.), pour ensuite expliquer le lien qu’ils ont créé entre l'œuvre et leur livre. À travers cette enquête entre image et récit, ils apprennent à construire une analyse personnelle, à questionner les informations qui leur sont présentées et à débattre collectivement autour de thématiques telles que l’écologie, le féminisme ou la lutte contre le racisme
Sur réservation, 15 enfants maximum
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place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 08 75 73 47
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English :
For children ages 8–12
After analyzing the works featured in the Chose Publique exhibition, the children will be asked to match them with one of their favorite books (children’s novel, comic book, fairy tale, etc.), and then explain the connection they’ve made between the artwork and their book
L’événement Résurgence X atelier pédagogique à l’exposition collective d’art contemporain croiser les regards lire et observer Souillac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Vallée de la Dordogne
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